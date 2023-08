Napake na nabrežinskem Placu bodo odpravili

Prva faza del za obnovo nabrežinskega Placa bi se morala zaključiti nekje julija. Vreme je tudi v tem primeru naredilo svoje in upočasnilo potek izkopov oz. ponovnega urejanja cestišča za njimi. Če k temu prištejemo še nepazljivost izvajalcev, potem bi znala stvar postati sila sitna.

Napak pri delu so se zavedali malodane vsi. Krajani so se lotili peticije oz. zbiranja podpisov, naj občina poseže. S svetniškima vprašanjem in pobudo pa se je oglasila tudi opozicija – skupini Forza Duino Aurisina in Alleanza per Duino Aurisina, ki je od župana zahtevala, naj bdi nad potekom del. Vsem so padli v oko kamniti robniki, med katerimi zija praznina, in tudi taki, ki so že poškodovani ...