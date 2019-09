»Napoved o odhodu Arvedija vihar v kozarcu vode«

Napačna komunikacijska strategija, vihar v kozarcu vode. Tako deželni odbornik za okolje Fabio Scoccimarro odgovarja na preplah, ki ga je povzročila četrtkova napoved lastnika škedenjske železarne Giovannija Arvedija, da odhaja iz Trsta.

»Arvedi je podjetnik z veliko začetnico, velik kapitan industrije, večkrat je sedel za mizo z industrijskimi velikani, kot so Umberto Agnelli, Enrico Cuccia in Carlo De Benedetti ... A če bi si tokrat našel bolj spretnega odgovornega za stike z mediji, vse te zmešnjave ne bi bilo,« meni Scoccimarro, ki sicer ne ve, kako je nastal ta kratek stik v komunikaciji. »Glede na to, da poznam vse detajle te zgodbe, sem popolnoma miren,« pravi deželni odbornik za okolje. S tem, kar je Giovanni Arvedi napisal v oglasu, objavljenem v četrtkovem dnevniku Il Piccolo, je odbornik seznanjen že od prvega srečanja z železarskim podjetnikom, pravi.

Ozadje pojasnjuje takole: z Arvedijem sta se sestala trikrat – v Cremoni, Rimu in Trstu –, medtem so vseskozi potekali sestanki z visokimi deželnimi funkcionarji, pristojnimi za okoljsko vprašanje, pa tudi z menedžerji skupine Arvedi. »Že na sestankih sem Arvediju jasno povedal, da v okoljski viziji te deželne uprave ni prostora za industrijo z visokim vplivom na okolje, kar železarna nedvomno je. In pika,« pravi Scoccimarro, ki zanika, da bi koga z brcami v rit pošiljal stran od Trsta.