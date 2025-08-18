Napoved o ponovnem odprtju klavnice veseli kmete in lovce

Novica, da naj bi Občina Trst po večletnem mirovanju ponovno zagnala dejavnost v proseški klavnici, je razveselila tako predstavnike krajevnih živinorejcev kot kraško lovsko skupnost. Pri Kmečki zvezi in v Društvu slovenskih lovcev Doberdob ocenjujejo, da gre za veliko pridobitev, ki bo omogočila, da bodo lahko gostilne, trgovine in mesnice ponujale tudi krajevno ter varno pridelano divjačino, nasploh pa, da bomo na Tržaškem razpolagali z večjo količino mesnih izdelkov s kratko dobavno verigo.

»Seveda lahko lovec pripravi divjačino tudi doma, če ima primeren prostor, vendar jo lahko predeluje le za lastno porabo. Po novem pa bo lahko oddal oziroma prodal svoj plen v predelavo klavnici, od koder bo meso divjadi šlo širše v promet,« je pojasnil predsednik društva slovenskih lovcev Matjaž Rustja.

»S ponovnim odprtjem klavnice na Proseku bi celotna dobavna veriga mesa spet delovala na enem in istem območju, kar je zelo dragoceno,« meni tajnik Kmečke zveze Erik Masten. Ustanova si je vseskozi prizadevala za ohranitev proseške in v zadnjih letih edine tržaške klavnice, je spomnil. Pred njenim zaprtjem leta 2021, ko ji je po daljši krizi zadala zadnji udarec pandemija covida-19, so si ravno pri Kmečki zvezi zamislili, da bi jo obogatili z linijo za predelavo divjadi. Kmalu za tem pa je takratni upravitelj zašel v finančne težave in se posledično odločil za zaprtje obrata.

Klavnica je bila nato dvakrat predmet neuspešne javne dražbe, v minulih dneh pa je tržaški župan Roberto Dipiazza zagotovil, da se bo tržaška občina zavzela za njen nakup, in sicer s pomočjo sredstev, ki jih je temu v poletnem rebalansu proračuna namenila Dežela FJK. Lastnica objekta bo torej občina, upravitelj klavnice pa podjetnik, ki bo pokazal interes za njeno ponovno odprtje.