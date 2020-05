Napovedali odprtje, a zjutraj je bila zapora še tam

Kdor je mislil, da se bo zjutraj že lahko zapeljal čez mejo po mejnem prehodu med Gorjanskim in Šempolajem, je tam naletel na presenečenje. Zapora je namreč v jutranjih urah bila na svojem mestu: vse kaže, da je nenadna odločitev vlade, ki je bila javnosti sporočena v ponedeljkovih večernih urah, presenetila pristojne oblasti. Nekaj minut pred 12. uro cesta še bila zaprta.

»Vladni Odlok, ki določa odprtje kontrolne toče Gorjansko, je bil sprejet včeraj in o tem smo obveščeni. Seveda pa odprtje nove kontrolne točke zahteva določno organizacijo, tako ljudi kot tudi infrastrukture. V Policiji delamo vse s ciljem, da bi bila kontrolna točka čim prej odprta za uporabnike,« so sporočili s PU Koper.

Med ukrepi, sprejetimi na nedeljski dopisni seji vlade, je tudi uvedba nove kontrolne točke na cestni povezavi na mejnem območju z Italijo, in sicer na prehodu Gorjansko ‒ Šempolaj (v tiskovnem sporočilu vlade kar San Pelagio). »Na tej točki je prestop državne meje dovoljen samo dnevnim delovnim migrantom in drugim osebam na podlagi potrdila lokalne skupnosti, ki upravičuje nujnost prestopa državne meje zaradi nujnega izvajanja gospodarskih in kmetijskih čezmejnih dejavnosti ter za obisk ožjih družinskih članov,« piše v sporočilu.