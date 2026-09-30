Naravni rezervat Devinskih sten praznuje

Danes, ravno na dan, ko je bil pred 30 leti ustanovljen Deželni naravni rezervat Devinskih sten, bo ob 18.30 v informacijskem centru v Sesljanu (Sesljan 56/B) potekal posvet z naslovom 30 let varovanja, raziskovanja in valorizacije. Srečanje organizira Občina Devin - Nabrežina kot upravljavka rezervata, na njem bodo sodelovali predstavniki institucij, raziskovalci in strokovnjaki za obračun opravljenega dela ter za pogled v prihodnost tega dragocenega naravovarstvenega območja.»Devinske stene so eden od krajev, ki najbolje pripovedujejo zgodbo našega območja. Odlikujejo jih izjemno bogastvo narave, pogled na Jadransko morje in krajina, ki je globoko povezana z zgodovino naše občine. Tridesetletnica rezervata, ki je bil ustanovljen z deželnim zakonom, je po mojem mnenju pomemben jubilej, ki ga želimo deliti z vsemi, ki so v teh letih prispevali k njegovemu varstvu, raziskovanju in promociji,« poudarja devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Na srečanju bodo sodelovali Pierpaolo Zanchetta iz Službe za biotsko raznovrstnost Dežele Furlanije - Julijske krajine, Francesco Pezzo (ISPRA), Andrea Moro z Univerze v Trstu ter Paolo Utmar, Saul Ciriaco in Lisa Peratoner (Miramarski morski rezervat - WWF), ki bodo osvetlili različne vidike naravne dediščine rezervata: od kopenske in morske biotske raznovrstnosti ter spremljanja ptic do botaničnega bogastva, ozaveščanja javnosti in ekoturizma.

Posvet bo tudi priložnost za predstavitev nove fotografske monografije Naravni rezervat Devinske stene, ki jo je uredil Alessandro Fattori, izdala pa Občina Devin - Nabrežina. V knjigi so objavljeni posnetki približno tridesetih fotografinj in fotografov, ki so sodelovali na natečaju Rilkejeva pešpot v objektivu. Skozi fotografije ponuja različne poglede na krajino in naravno dediščino rezervata. Predstavili bodo tudi novo, večjezično zloženko, namenjeno naravnim, geološkim in zgodovinskim značilnostim Devinskih sten. Udeležba na srečanju je brezplačna, število mest pa je omejeno. Obvezna je zato predhodna prijava na elektronskem naslovu comunicazione@ampmiramare.it.