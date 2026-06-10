Naravoslovni muzej praznuje 180-letnico z bogatim programom

Mestni naravoslovni muzej bo to soboto praznoval 180-letnico svojega delovanja z bogatim programom brezplačnih dogodkov za vse generacije. Muzej bo odprt od 10. do 23. ure, obiskovalcem pa bo ponudil predavanja, delavnice, vodene oglede in vpogled v zakulisje svojega raziskovalnega dela.

Začetki muzeja segajo v leto 1946, ko je skupina tržaških naravoslovcev ustanovila prvi zoološki kabinet, iz katerega se je razvila najstarejša še delujoča znanstvena ustanova v FJK. Danes muzej velja za enega pomembnejših varuhov naravoslovne dediščine ter pomembno središče raziskovanja in znanstvenega komuniciranja.

Osrednji del praznovanja bodo predavanja uglednih strokovnjakov. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili temam, kot so arheološke raziskave v Trstu, vpliv podnebnih sprememb na mikroorganizme, varstvo risa v Italiji, miti o človeškem telesu, skrivnosti fosilnih plazilcev s Krasa, sodobni podnebni izzivi ter najnovejša spoznanja o delovanju srca. O teh bo ob 18. uri predavala Serena Zacchigna, vodja oddelka za kardiovaskularno biologijo v Mednarodnem centru za genetski inženiring in biotehnologijo.

Posebna pozornost bo namenjena najmlajšim. Otroci in družine se bodo lahko udeležili ustvarjalnih delavnic izdelovanja odtisov fosilov ter raziskovalnih poti. Muzej bo obiskovalcem omogočil tudi ogled prostorov, ki so običajno zaprti za javnost. Med drugim bodo predstavljeni botanični depoji, zgodovinski herbarij, mineraloške zbirke in dragoceno knjižnično gradivo. Ves dan bo na voljo tudi Naravoslovna svetovalnica, kjer bo strokovno osebje odgovarjalo na vprašanja obiskovalcev.

Direktorica Mestnih znanstvenih muzejev Patrizia Fasolato je ob včerajšnji predstavitvi dogodka poudarila, da jubilej predstavlja priložnost za še tesnejše povezovanje muzeja z javnostjo in spodbujanje zanimanja za znanost med mladimi generacijami. Zoolog Nicola Bressi pa je izrazil željo, da bi praznovanje postalo pravi mestni praznik, namenjen tako domačinom kot obiskovalcem Trsta.

Vsi dogodki bodo brezplačni, pri nekaterih pa bo zaradi omejenega števila mest potrebna predhodna prijava. Na včerajšnji novinarski konferenci so tudi spomnili, da do muzeja peljejo avtobusi linij 18, 11 in 22. Program dneva odprtih vrat je na voljo na spletni strani www.museostorianaturaletrieste.it.