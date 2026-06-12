V Praprotu slavijo vitovsko in harmonike

V osrčju Krasa se je začel drugi Festival vitovske in harmonike. V Praprotu so na »placu« postavili kioske, v osmicah, kleteh in na hišnih dvoriščih pa odprli razstave ter povabili obiskovalce na koncerte in druge prireditve. Dvodnevni praznik, ki ga prirejata Vaška skupnost Praprot in društvo Accordion Alpe Adria v sodelovanju z devinsko-nabrežinsko občino, Deželo Furlanijo - Julijsko krajino in domačimi proizvajalci, je posvečen zlasti kraški vinski kraljici - vitovski, ki ima v Praprotu svojo zibelko, in harmoniki.

Prvi festivalski dan se je začel že dopoldne z odprtjem osmic pri Gabrovcu, Zidarichu in Briščaku. Tu so odprli razstavo Trieštin s harmonikami iz 19. in 20. stoletja ter postavili na ogled noše iz projekta Ženska duša v barvi in vezenini, ki ga financira Dežela FJK. V poznih popoldanskih urah so potekali vodeni obiski vinskih kleti Zidarich in Skerek ter degustacije, na trgu pa so se zbirali prvi obiskovalci okrog gostinskih kioskov vaške skupnosti. Na dvorišču domačije Skerk so odprli razstavo Potovanje v notranjost harmonike.

Skerkovo dvorišče je bilo včeraj prizorišče uradnega odprtja, na katerem je harmonikarski kvintet Dominó zaigral Himno praprovsko in druge skladbe, mladi harmonikar Filippo Lavretič iz Špetra pa tradicionalne plesne viže iz Benečije. »To so trenutki, ko občutiš veselje v skupnosti,« je v svojem pozdravu dejal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec. Praznik, je dodal župan, je v dveh letih že prerasel pričakovanja.

Večer je na kmetiji Lupinc popestrila glasbena skupina Zingelci s plesnimi melodijami iz kraške in istrske tradicije. Nato pa se je dogajanje preselilo na vrt Rezidence Gruden, kjer se je predstavil furlanski harmonikarski orkester Ensemble Flocco Fiori, ki ga vodi Massimo Pividori.

Med glasbo in peko

V soboto bo poleg odprtih osmic mogoče ponovno obiskati kleti Zidarich in Skerk (po predhodni rezervaciji na številkah 040 201223 in 040 9899213) in omenjene razstave, med 11. in 13. uro pa bo čas za harmonikarski tečaj trieštinke za začetnike. Pri stojnicah, ki bodo odprte med 16. uro in polnočjo, se bo ob 18. uri začela peka (kaj bodo pekli, bodo obiskovalci odkrili jutri). Večerni program bo uvedel duo Manuel Šavron & Jani Poklar, dogajanje bodo sklenili s koncertom Peter Prohart tria z mladima nadarjenima gostoma.