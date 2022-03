»Narodni dom in Bazovica največji zadoščenji«

Slovenski predsednik Borut Pahor ima skupaj z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello veliko zaslugo za vrnitev tržaškega Narodnega doma Slovencem. Ob priložnosti jutrišnjega podpisa pogodbe o prenosu lastništva na prefekturi v Trstu je Pahor za Primorski dnevnik izjavil, da ne bo nikoli pozabil »tistega sončnega in srečnega julijskega dne pred dvema letoma, ko je bil Slovencem vrnjen Narodni dom v Trstu. V bližnji Bazovici sva se ob tem z italijanskim predsednikom in prijateljem Sergiom Mattarello poklonila pred obema spomenikoma, ki dva sosednja naroda opominjata na temne sence njune preteklosti«.

Takratni stisk roke med poklonom je bil za Pahorja najbolj čustven trenutek v njegovi politični karieri. »V njem je bilo vse, kar mi je pomembno: sožitje, prijateljstvo, sprava in skupna evropska prihodnost. Rekla nisva nič, povedala vse. V ozadju, v popolni tišini poletne spokojnosti, sta se zaslišala pritajena ihtenje in jok. Ne znam opisati: kot bi pred očmi obrnil zgodovinsko poglavje. Neverjetno,« je povedal Pahor.

»Z Mattarello sva tudi vedela, da del obeh javnosti na vse to gleda z dvomom, sumom in celo zavračanjem. Toda pri tako močnih simbolnih dejanjih, ki lomijo zakoreninjene predsodke, niti ne more biti drugače. Pomembno je, da dve leti po tem vse to še vedno navdihuje veliko večino ljudi, ki pravijo, da se je sožitje med narodoma vidno okrepilo. Ne morem imeti večjega zadoščenja,« je za Primorski dnevnik še izjavil slovenski predsednik.