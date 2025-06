»Naše stranke so redno zahajale v knjigarno, zdaj pa rade pridejo v TKS«

»V Tržaško knjigarno sem prišla leta 1979, ta svet je bil popolnoma drugačen. Računalnikov nismo imeli in vse smo delali ročno, po svoje je bilo zahtevnejše, bila je tudi meja in cene slovenskih knjig pri nas niso bile iste kot v Jugoslaviji. Težko je primerjati ... včasih se mi zdi, da imam 150 let, toliko so se spremenili tako ta poklic kot nekatere mestne ulice,« je pripovedovala knjigarnarica. »Naše stranke so sicer redno zahajale v knjigarno, tako kot danes rade pridejo v TKS,« je poudarila.

Eno leto brez knjigarne

Leta 2014 je Tržaška knjigarna po 59. letih delovanja iz ekonomskih razlogov za vedno zaprla svoja vrata. Preden bi Urad RS za Slovence in zamejce po svetu v sodelovanju s krajevnimi organizacijami poskrbel za odprtje nove knjigarne, ki bi ponujala Slovencem v Trstu slovenske knjige, je minilo leto dni. V tem času pa je bilo treba zagotoviti vsaj dobavo učbenikov vpisanim v šole s slovenskim učnim jezikom. »Imeli smo svoj urad v Ulici Donizetti, kjer domuje tudi založba Mladika, in tu delali zato, da so lahko družine v Trstu kupovale učbenike,« je povedala sogovornica.

»Potem pa je slovenski urad poskrbel za to novo zgodbo. Tukaj je vse nekaj drugega. Prostori so svetli in odprti, stropi so visoki, okna velika, stavba gleda na Trg Oberdan. Kdor prvič vstopi v knjigarno, nas pohvali, da kako je tukaj prijetno. Videti je, da se stranke tu počutijo lepo,« je dejala Košuta. »Ponujamo jim tudi razne predmete, zato tudi če ne poznajo jezika, vedno nekaj najdejo.

V primerjavi z obdobjem, ko je bila zaposlena v Ulici sv. Frančiška, je v današnjem času tudi hitrejša dobava knjig, je poudarila Ilde Košuta. »Imamo hitrejši dostop do informacij, knjigo prvič vidimo, naslednji dan jo imamo v knjigarni. Naša skrb oziroma Jane in Sophie, ki sta prevzeli to nalogo, je vedno ta, da vsakič osrečimo stranko.«

Danes bo ob praznovanju 10. obletnice delovanja v Tržaškem knjižnem središču posebno slovesno. Med 8.10 in 10. uro bo Radio Trst A iz TKS predvajal jutranjo oddajo v živo, ob 10.30 bo na sporedu pravljična urica za predšolske otroke. Popoldan, ob 17.30, bodo razglasili zmagovalce literarnega natečaja (prejeli so kar 60 šaljivih pesmic na temo knjige), ob 18. uri sledita vsem odprta literarni sprejem in zdravica. Knjigarna bo izjemoma odprta od 9. do 20. ure, ob priložnosti bodo na voljo posebni popusti. Odprli bodo tudi prodajno razstavo z deli slovenskih ustvarjalcev.