Naselje Portopiccolo ne bo zaživelo niti za praznike

Turistična sezona se v luksuznem naselju Portopiccolo v Sesljanskem zalivu letos ne bo začela z veliko nočjo. To je za zdaj v vse daljšem obdobju krize, edina gotovost. Vse ostalo je le ponavljanje že večkrat zabeleženega.

Napovedanega novega upravitelja hotela Falisia, restavracije, centra za dobro počutje, pekarne, bara in dela stanovanj za najem, še ni na spregled. Tako kot ni znano kdaj bo dejansko prišlo do predaje upravnih vajeti. Zanje naj bi se,kot smo že zapisali, zanimalo več svetovno znanih hotelskih verig, vendar te še niso presegla ravni šušljanja in domnevanj.

Približno 70 zaposlenih je od polovice marca na čakanju na delo. Nadomestila plače niso še začeli prejemati, saj tovrstni postopki terjajo več časa, je orisal sindikalist Lorenzo Urbani (Uiltucs). Zadnji dohodek, ki ga imajo v žepu, je januarska plača. Družba PPN oziroma Trieste 2040 jim februarske plače in tiste za prva dva tedna marca ni izplačala in jih po visokih dolgovih sodeč, če se nič ne spremeni, niti ne bo.

Za sindikate je od samega začetka bila glavna skrb, da bi ohranili vsa delovna mesta, kar so na papirju dejansko dosegli. Sklad Rilke je namreč večkrat zagotovil, da prihodnost hotela, centra za dobro počutje in drugih lokalov, ni nikoli bila pod vprašajem. Po doseženem dogovoru se bo čakanje na delo nadaljevalo, dokler ne vskoči nova družba, sicer najkasneje do decembra letos.

Če so nekateri upali, da se bodo z veliko nočjo stvari vrnile na stare tire, saj je ta praznik ponavadi pomenil začetek živahnejših dni, tako ni bilo. Sesljanski zaliv se te dni prebuja, medtem ko za Portopiccolo ni premikov.

