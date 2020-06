Nasilna tržaška »movida«: zaprli tri lokale

Z rahljanjem varnostnih ukrepov za zajezitev pandemije virusa covid-19 in odpiranjem lokalov se je povečalo delo za policijo in druge sile javnega reda, ki so morale večkrat ukrepati predvsem zaradi nasilnega obnašanja strank, ki se je nekajkrat sprevrglo v pravcate pretepe, povezane z nekontroliranim uživanjem alkohola tudi pri mladoletnih osebah, ki se v nekaterih primerih tudi ne ozirajo na varnostne predpise proti širitvi virusa. Tržaška kvestura je tako v soboto in nedeljo zvečer prejela kar 70 klicev, pri čemer so policisti morali ukrepati v 15 primerih.

Glede tega je kvestor Giuseppe Petronzi odredil zaprtje treh lokalov, kjer je že večkrat prišlo do nudenja alkohola mladoletnim in nasilnih prepirov: gre za bar Mimmo v Ul. Lazzaretto Vecchio, bar San Siro v Drevoredu D’Annunzio in za bar Stella Rossa v Ul. Raffineria. Zaradi podobnih dogodkov preiskujejo tudi drug lokal v bližini.

O tem vprašanju je bil govor tudi na dopoldanskem zasedanju pokrajinskega odbora za javni red in varnost na tržaški prefekturi . Na seji so pozitivno ocenili sistem delovanja t.i. stevardov, zato bodo to izkušnjo ponovili in sistem stevardov še okrepili z dodatnimi operaterji. Poleg tega bo Občina Trst izdala odredbo o prepovedi nošenja steklenih posod znotraj območja, ki obsega Trg Venezia in Ul. Torino, kjer se zbira največ ljudi.