Nasilnežem vse več opominov tržaške policije

Primeri zalezovanja, družinskega nasilja in spolnega nasilja so po vsej Italiji v zadnjih sedmih letih stalno naraščali, podatki, ki zadevajo prvo polovico leta 2025, pa se nekoliko razlikujejo. V prvih šestih mesecih letošnjega leta je namreč policija zabeležila upad števila primerov nasilja na nacionalni ravni in tako tudi v Trstu. Na državni ravni pa je naraslo število femicidov. Podatki obenem potrjujejo, da so žrtve različnih vrst nasilja skoraj vsakič ženske: v primeru zalezovanja te predstavljajo 75-odstotni delež, ko gre za družinsko nasilje okrog 80-odstotni, za spolno nasilje pa 90-odstotni delež. Izvajalec nasilja je največkrat partner oziroma bivši partner.

»Zato, da bomo lahko rekli, da so se primeri nasilja letos zmanjšali, je treba počakati zaključek leta in obdelavo vseh podatkov. Res pa je tudi, da je neprekinjen porast primerov, ki smo ga beležili od leta 2018 dalje, verjetno odvisen tudi od večjega ozaveščanja in števila prijav,« je pojasnila vodja kabineta tržaške kvesture Delfina Di Stefano. Ob dnevu za odpravo nasilja nad ženskami je za Primorski dnevnik postregla s podatki in pojasnila, kako kvestura obravnava različne oblike nasilja, med katerimi prednjači nasilje v družini. S primeri nasilja nad ženskami se ukvarja še posebej oddelek za mladoletne in ranljive žrtve. Policistka Sara Profilio, ki je dejavna na omenjenem oddelku, je pokazala letake v več jezikih, tudi v slovenščini, ki jih je kvestura izdelala ob letošnjem 25. novembru.

»Pomembno orodje za boj proti nasilju je opomin kvestorja,« meni vodja kabineta. V primeru nasilja, ki je v začetni fazi in bi utegnilo prerasti v kaj hujšega, lahko kvestorka oziroma kvestor izda opomin. Agresivnega moškega nato usmerijo na društvo Interpares, kjer vodijo tečaje za njihovo prevzgojo. Če moški kljub opominu ponovi nasilno dejanje, ga policija ovadi. V primeru, da ga zasačijo med izvajanjem nasilja, moški tvega tudi aretacijo. Število opominov pa iz leta v leto močno narašča.