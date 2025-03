Nasilnim moškim kvestor letno izdaja več opominov

Od leta 2022, odkar je tržaška kvestura prvič podpisala dogovor z društvom Interpares, se je vsako leto vse več moških, ki so bili nasilni do svojih partnerk, na to združenje obrnilo po pomoč. Od takrat se je tudi povečalo število opominov, ki jih je kvestor izdal nasilnim moškim, kar pomeni, da se v zadnjih letih vse več žensk opogumlja in prijavi nasilne partnerje. Predsednik društva Interpares David Daris in kvestor Pietro Ostuni sta danes obnovila to pomembno sodelovanje, ki bo še naprej omogočalo, da nasilni moški ob podpori strokovnjakov, psihologov in psihoterapevtov »priznajo« svoje napake in se naučijo gojenja zdravega odnosa s partnerko.

V letu 2023 je kvestor nasilnim moškim izdal 23 opominov, lani 37, v prvih dveh mesecih letošnjega leta pa že 22.

Partnersko nasilje lahko varnostnim organom prijavi sama žrtev nasilja, lahko pa tudi njeni sorodniki in znanci. Če gre za hudo fizično nasilje, lahko kvestura nemudoma vloži ovadbo proti nasilnežu, če pa gre za psihološko nasilje oziroma nasilje, ki je v začetni fazi in bi utegnilo prerasti v kaj hujšega, pa kvestor nasilnežu izreče opomin. Moškega pozove, naj se zglasi na kvesturi, kjer ga seznanijo s potencialnimi posledicami nasilnega ravnanja s partnerko. Hkrati ga policija povabi, da se udeleži posebnega programa, ki ga ponuja društvo Interpares, pri čemer mu tam ekipa psihoterapevtov pomaga, da preneha z nasilnim obnašanjem. Kot je povedal David Daris, se vse več moških, ki jih doleti kvestorjev opomin, zglasi na terapijah, ki sicer za nasilneža niso obvezne.

Žrtve nasilja na kvesturi pospremijo v varno sobo Daphne. Kot je povedala Stefania De Castro, namestnica vodje kriminalistične policije, pogovori z žrtvami nasilja trajajo tudi po več ur. Če policija ugotovi, da je ženska v hudi nevarnosti, jo pospremi v eno od varnih hiš, s katerimi upravlja center Goap.

»Posebej se spomnim 60-letnice, ki jo je partner 30 let zaničeval in jo tepel. Dvakrat ji je zlomil golenico. Ko se je izpovedala in smo ji pomagali, je zacvetela kot rožica,« je povedala policistka, ki je z nekaterimi žrtvami navezala pravi prijateljski odnos.

