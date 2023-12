Naskok skrajne desnice na Evropo

Kako si skrajna desnica utira pot v evropskih institucijah in kako bi lahko ta proces prekinili, bo osrednja tema sobotnega celodnevnega mednarodnega posveta v hotelu NH na Korzu Cavour, ki ga prirejata Stranka komunistične prenove in Evropska levica v sodelovanju z državnimi vodstvi organizacij VZPI ANPI, CGIL in ARCI.

Zakaj ravno v Trstu? Ker je to zgodovinsko stičišče nasprotij in konfliktov med desnico in levico, je spomnil deželni tajnik SKP Roberto Criscitiello. Leta 1938 je Benito Mussolini v tem mestu razglasil rasne zakone. »Danes ni drugače: v Evropi se desnice uveljavljajo v glavnem z isto temo, se pravi z migranti oz. s širjenjem strahu pred tem, kar oni imenujejo invazija.«

Posvet se bo začel ob 9.30 in se osnoval na treh osrednjih debatah –o desničarjih v institucijah in na čelu evropskih držav (od 10. do 12. ure), o uporu proti napredovanju desnice (med 14. in 16. uro) ter o predlogih in perspektivah za preprečevanje njenega napredovanja v Evropi (med 16. in 18. uro).