Nasprotniki žičnice napovedujejo sodno bitko

Potem ko so poskusili dobesedno vse poti – od referenduma do protesta na ulici – skušajo nasprotniki načrtovane žičnice med Trstom in Krasom načrt spodnesti na sodnih tleh. Odbor No Ovovia se bo pri deželnem upravnem sodišču (TAR) pritožil proti študiji tehnično-ekonomske izvedljivosti, ki jo je tržaški občinski odbor odobril 15. decembra lani. Ta je zanje pomanjkljiva in namesto odgovorov ponuja dvome in pomisleke.

Postopek seveda ni lahek in niti poceni, zato so lansirali kampanjo skupinskega financiranja (tako imenovani crowdfunding), s katero bodo lahko vsaj delno krili sodne stroške. Podrobnosti zadnje bitke ofenzive proti Občini Trst so danes na zelo obiskanem srečanju z mediji in podporniki v Novinarskem krožku predstavili William Starc in somišljeniki.

Dokopati se hočejo vsaj do 10.000 evrov. Po zakonu imajo za pritožbo po objavi sklepa šestdeset dni časa, se pravi do polovice februarja. Niso pa se še odločili, če bodo pritožbo vložili v Trstu ali Rimu, ker bodo žičniško povezavo uresničili s sredstvi italijanskega Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.

Predstavili bodo še zahtevka za obravnavo pri nacionalnem organu za preprečevanje korupcije (ANAC) in računskem sodišču. S prvim hočejo preveriti, če je Občina Trst pri razpisih spoštovala vse predpise o transparentnosti, z drugim pa raziskati tveganja morebitnih izgub prihodkov.

