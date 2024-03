Natečaj o vodnih okoljih za mlade fotografske navdušence

Varstvo okolja je eno izmed načel mednarodnega združenja Rotary Club International. Zato razpisujejo pri tržaškem Rotary klubu drugi fotografski natečaj Fotografa le acque del Friuli Venezia Giulia (Fotografiraj vode Furlanije - Julijske krajine), s katerim si prizadevajo za ozaveščanje deželne javnosti o okoljskih vprašanjih.

»Našo deželo bogatijo mala in dragocena vodna okolja, ki so zaradi svojega manjšega obsega še toliko bolj izpostavljena človeški zlorabi. Voda pa je vir življenja in s fotografskim natečajem želimo preusmeriti pozornost na naše reke, jezera in morje, natečaj pa namenjamo mladim,» je včeraj na sedežu Rotary Club Trieste pojasnil nekdanji predsednik tržaškega združenja Alessandro Cosenzi. Navzoče je pozdravila tudi sedanja predsednica združenja Gaia Furlan, ki je spomnila, da praznuje letos tržaški Rotary sto let obstoja. Poleg fotografskega natečaja o vodnih okoljih, ki ga letos prirejajo drugič, načrtujejo ob stoletnici več dogodkov.

Prijava na fotografski natečaj je možna od danes, in sicer na spletni strani tržaškega kluba Rotary, kjer so objavili tudi navodila in obrazce za sodelovanje. Fotografije, največ tri na tekmovalca, bodo zbirali od ponedeljka, 11. marca, do srede, 10. aprila. Prijavijo se lahko dijaki iz FJK, stari od 14 do 19 let.

Podelili bodo več denarnih nagrad: 500 evrov za prvega uvrščenega, 300 evrov za drugega in 200 evrov dijaku ali dijakinji, ki bo zasedel tretje mesto. Nagrado v višini 150 evrov bodo podelili tudi avtorjem zmagovalnih fotografij v vsaki izmed treh tekmovalnih območjih dežele FJK (Tržaška in Goriška, središčno območje in zahodno območje).

Podelitev nagrad načrtujejo najkasneje junija, ko bodo v Trstu tudi odprli razstavo najboljših fotografskih del. Lani so na organizatorji prejeli več kot 150 fotografij, ki so bile s fotografskega in vsebinskega vidika zelo kvalitetne, so povedali na sedežu tržaškega Rotary. Letošnjo izvedbo natečaja podpira tudi deželni Rotary klub.