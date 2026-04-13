Naveličani obljub pozivajo k dejanjem

Če nam občina ni zgradila Parka miru, ga bomo sami. Kljub mnogim občutenim trenutkom in pomenljivim sporočilom, je bil poziv k nabirki in udarniškemu delu za openski Park miru najpomembnejše sporočilo nedeljskega popoldneva.

Svečanost v spomin na žrtve enega od poglavij krvave openske pomladi leta 1944 se je začela s polaganjem vencev, spremljali so ga pevci zbora Stane Malič pod vodstvom Mojce Milič. Proslavo je sklenil nastop Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič pod taktirko Pie Cah. Svečanost sta povezovala Deva Batič in Filip Kalc, na častni straži so bili skavti in taborniki.

Prvi vrhunec dopoldneva je bilo odkritje spominske table z imeni vseh 71 talcev, ki so jih nacisti umorili po atentatu na openski kino. Openske civiliste naj bi pred represalijo zaščitil domači duhovnik Andrej Zink, nacisti so namesto njih izbrali 72 zapornikov iz koronejskega zapora. Le enemu se je uspelo rešiti. Posmrtne ostanke ostalih so nacisti uničili v krematorijski peči Rižarne.

Idejni in gmotni doprinos za postavitev table je dala pokojna Stanka Hrovatin, eden od openskih temeljev spominske kulture na grozote druge svetovne vojne. Tablo je z drugimi sorodniki odkrila Anica Ukmar, sestra ubitega Ivana Ukmarja. Blagoslovil jo je dolgoletni openski župnik, sedaj pa trebenski župnik Franc Pohajač, ki je publiko pozval, naj meče prekuje v pluge bratstva. Batič in Kalc sta prebrala imena vseh padlih, igralec Igor Rojc pa je recitiral pesem Janka Severa Mojim.

Na openskem strelišču, sta izpostavila Batič in Kalc, je med vojno več kot sto oseb umrlo mučeniške smrti. V imenu organizatorjev sta izrazila ogorčenje, »ker zaman čakamo na Park miru«. »Naveličani smo neskončnih obljub,« sta še dvojezično dejala tržaškemu županu Robertu Dipiazzi, »zato pozivamo k nabiralni akciji in prostovoljnemu delu za ureditev območja.« Dušan Kalc, predsednik openske sekcije združenja partizanov VZPI - ANPI, je po prireditvi pristavil, da nameravajo kampanjo za Park miru izvesti na nacionalni ravni tako v Italiji kot v Sloveniji.

Slavnostna govora so organizatorji zaupali zgodovinarjema Anni Di Gianantonio in Borutu Klabjanu.