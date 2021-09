»Nečastno je kar naprej premetavati iste mrtve«

Na nedeljski proslavi v spomin na štiri bazoviške junake sta ob pozdravnem nagovoru ministrice Helene Jaklitsch kot slavnostna govornika nastopila književnik Boris Pangerc in senator Dario Parrini. Prvi je pozval k enotnosti slovenske manjšine in se obregnil ob politično dogajanje v Sloveniji, kjer se poveličuje sodelavce okupatorja in celo Hitlerja, omalovažuje pa partizansko gibanje. Skrajni čas je, da po več kot sedemdesetih letih od konca vojne pride do narodne pomiritve, je pozval Pangerc. »Nesmiselno in nečastno je kar naprej premetavati vedno iste mrtve. Če se še tako zagrizeno kuhamo v medsebojnem sovraštvu, mrtvih ne bomo mogli obuditi spet v življenje in preteklih krivic ne bomo mogli poravnati.«

Senator Parrini je med drugim spomnil na tri nezmotljiva dejstva o fašizmu. Prvič: požig Narodnega doma v Trstu predstavlja krst fašističnega skvadrizma. Drugič: več kot polovica vseh smrtnih žrtev posebnega fašističnega sodišča za zaščito države je bilo Slovencev in Hrvatov. Tretjič: duče ni naključno razglasil sramotnih rasnih zakonov v Trstu; fašizem je v teh krajih že desetletja izvajal nasilno etnocidno politiko. Tega ne more nihče zanikati, je bil nedvoumen senator.

Njuna govora objavljamo v celoti.