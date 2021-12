»Neformalna vračanja so nezakonita«

»Neformalna vračanja prosilcev za azil v Slovenijo so nezakonita. Pri izvajanju dejanj, ki zadevajo človekovo življenje, je neformalnost nesprejemljiva, predvsem ko gre za dejanja, ki jih opravljajo predstavniki državnih institucij,« je včeraj dejal poslanec Riccardo Magi, predsednik stranke Evropa+, ki je z bivšim predsednikom Demokratske stranke in poslancem Matteom Orfinijem ter s predsednikom konzorcija ICS Gianfrancom Schiavonejem obiskal obmejno policijo na Fernetičih, tamkajšnji sprejemni center Dom Malala in se nato pogovoril s tržaškim prefektom Annunziatom Vardejem. V Novinarskem krožku so nato novinarjem povzeli večmesečno preiskavo, ki so jo izvedli prav na račun nezakonitosti t.i. pushbackov.

Na severovzhodni italijanski meji je policija lani neformalno vrnila Sloveniji okrog 1300 migrantov, tudi prosilcev za azil, ter tako, čeprav s privoljenjem ministrstva za notranje zadeve, kršila državno in mednarodno pravo. »Ob prihodu na Tržaško in z obiskom centra na Fernetičih smo sicer opazili, da stanje ni kritično. Le policijska postojanka za prvi sprejem migrantov, ki prihajajo z balkanske poti, je morda neprimerna za zimski čas,« je povedal Magi in spomnil, da so med majem 2020 in januarjem 2021 iz Italije vračali migrante Sloveniji, ne da bi razlikovali med prosilci za azil in redkimi begunci, ki niso zaprosili za mednarodno zaščito. Pri tem niso izdajali nobenega dokumenta. »Praviloma mora vsak begunec ob vstopu v Italijo prejeti informativno gradivo o svojih pravicah in dolžnostih. Ob njem pa mora biti prevajalec oz. posrednik. V trenutku, ko zaprosi za mednarodno zaščito, se ga nikakor ne sme zapoditi iz države,« je še pojasnil Magi.

Tudi tiste, ki ne zaprosijo za azil, se brez potrdil ali dokumentov ne sme vračati v sosednjo državo, saj gre za človeka, ki ima pravico do pritožbe, v primeru, da se z odločitvijo ne strinja. »Pred obiskom smo natančno pregledali vse dostopne dokumente o vračanjih. Skrbelo nas je, da izvaja država na lastnih mejah kaznivo dejanje, za katero so izvajalci prejeli dovoljenje ministrstva. Neuspešno smo zahtevali uradne dokumente. Vračanj je bilo preveč. Če bi se v drugi državi pojavil smo en primer, bi bili dokumenti takoj dostopni,« je dodal Matteo Orfini in javno zaprosil ministrico za notranje zadeve Luciano Lamorgese, naj gradivo posreduje javnosti.

Po mnenju Gianfranca Schiavoneja se pri ravnanju s priseljenci prepogosto naleti na nejasna pravila in zakone: »Neformalna vračanja so v Italiji postala politična izbira, strankarsko mnenje. Gre pa za kršitev načel pravne države.«

O nadzoru ob slovensko-italijanski meji sta gosta spregovorila tudi s tržaškim prefektom. Ta je ob imenovanju pred mesecem dni izjavil, da se zavzema za ponovno uvedbo neformalnih vračanj, včeraj pa je pojasnil, da ne namerava izvajati dejanj, ki kršijo pravice prosilcev za azil. Magi je nato pristavil, da je nadzor na meji z mešanimi patruljami popolnoma nekoristen, »saj slovenski in italijanski policisti skupaj nadzirajo le osemkrat mesečno, kar je premalo.