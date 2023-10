Negativno mnenje spremembi prostorskega načrta

Centralna direkcija za varstvo okolja, energijo in trajnostni razvoj Dežele Furlanije - Julijske krajine je zavrnila spremembo Občinskega splošnega prostorskega načrta, namenjeno ureditvi žičniške povezave med Barkovljami in Krasom. Novica se je razširila danes, potem ko je iz sosednjega urada pred tremi tedni Konferenca pristojnih organov in služb prižgala zeleno luč, podprla novo gradnjo in trdila, da projekt izpolnjuje priporočila Svetovne zdravstvene organizacije za zmanjšanje prometa, posledičnemu izboljšanju zdravja in zmanjšanju prometnih nesreč ter pozitivno vpliva na okolje zaradi nižje količine izpustov ogljikovega dioksida.

Sprememba z naslovom Severni vhod: redna in turistična mobilnost pa ni prepričala zgoraj omenjene direkcije, ki je z odredbo kot rečeno zavrnila projekt, ker je njegov vpliv na okolje gozda Boved nesprejemljiv, saj gre za Posebno območje varstva (POV), na katerem je gradnja žičniških povezav prepovedana. Ni sprejemljiva niti motivacija, na podlagi katere občina trdi, da gre za projekt javnega interesa s pozitivnimi učinki na človekovo zdravje in okolje.