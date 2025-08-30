Nekaj namigov za poročno slavje na Tabru

Jutri čaka zaročenca letošnje Kraške ohceti Tino Forčič in Thomasa Velikonjo ter narodne noše veliko poročno slavje po starodavnih običajih. Katera pravila veljajo in kako naj se obnašajo? Noše naj bodo poštirkane, urejene in lepo zlikane, velja pravilo. Kdor jih nosi, naj koraka v urejenem sprevodu za kraškim parom vse do Kraške hiše v Repnu.

Najprej nogavice in čevlji, nato ostalo

Ker gre za praznik ljubezni, je priporočeno veselo vzdušje, lepo je kaj zapeti, zaplesati, pa tudi zavriskati. Morda komu prav pride postopek oblačenja, ki nam ga je zaupala šivilja Silva Perčič iz Saleža. Najprej obujemo nogavice in čevlje, je dejala, nato prideta na vrsto spodnje krilo in opleče oziroma srajčka.

»Opleče je namenoma kratko, da ga ne vežeš v spodnje krilo in ga ne stisneš. Svobodno mora biti v pasu, tako da lahko dvigneš roke in se ne strže,« je pojasnila. Potem je že čas za krilo, takoj za njim pa za naramno ruto. »Nagubati jo je treba tako, da se konci nagubajo na ramenih in na tak način sloni na njih. Če visi z ramen, bo stalno padala,« je poučila.

Brez rožmarina in roženkravta

Med prsi vstavimo manjši pušeljc oziroma šopek - nekoč je vključeval pisano cvetje, ki je raslo na vrtu. »Obvezno morata biti rožmarin in roženkravt, ki sta služila namesto parfuma,« je dejala. V obdobju čitalništva, ko sta bila jezik in kultura ogroženi, se je začelo vanj vključevati barve slovenske zastave - manjši rdeč nagelj ter modro in belo cvetje. Dovolj ga je malo!