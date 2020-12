»Nekateri so se podredili ustrahovanju, drugi so se uprli«

Proslava v spomin na obsojence na drugem tržaškem procesu – to so bili Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pino Tomažič in Ivan Vadnal – je tokrat potekala brez obiskovalcev. Opensko strelišče, kjer so bili obsojenci leta 1941 ustreljeni, počasi dobiva podobo Parka miru, je poudaril tudi predsednik openske sekcije VZPI-ANPI Duško Kalc. Dodal je, da se je tržaški župan Roberto Dipiazza tokrat držal dane besede. Pot do dokončanja Parka miru je sicer še dolga, a prvi korak je vendar bil storjen, zato Kalc upa, da bo zadeva urejena do naslednjega leta, ko bo 80. obletnica drugega tržaškega procesa. Posadili so tudi pet hrastov, ki spominjajo na tam ustreljene tovariše.

Slavnostni govornik, zgodovinar Borut Klabjan, se je v svojem govoru osredotočil na dogajanje v letu 1941 in podrobno predstavil ozadje vsega tega, kar je privedlo do upora Tomažiča in njegovih tovarišev. To je bilo fašistično ustrahovanje, ki so se mu nekateri podredili, drugi pa na to niso pristali. Podobni mehanizmi se kažejo tudi v povojnem času in posthumnem boju za spomin na Tomažiča, na upor in na drugo svetovno vojno. Dejal je, da birokracija ne more biti izgovor, da se toliko let nič ni premaknilo kar se tiče Parka miru oz. ureditve območja openskega strelišča. Analiziral je tudi trenutno stanje spomina in nejasnosti državnih institucij glede odnosa to tega zgodovinskega obdobja. Celoten govor je objavljen na tej povezavi, avtor sicer opozarja, da ne gre za dokončno različico, zato naj se upošteva besede, ki so bile izrečene na strelišču.

Za priložnostno recitacijo je poskrbela Tatjana Malalan, vence so polagali predstavniki borčevskih organizacij, na častni straži pa so bili taborniki Rodu modrega vala.

Svečanost je Vsedržavno združenje partizanov Vzpi-Anpi tudi posnelo. V večernih urah bo posnetek na voljo na njihovi Facebook in spletni strani.