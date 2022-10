Nekateri so se vrnili domov, drugi so izbrali različne poti

Šole s slovenskim učnim jezikom na Tržaškem obiskuje letos le še peščica ukrajinskih učencev in dijakov. Koliko jih je dejansko ostalo in zakaj se jih je veliko odločilo za druge oblike šolanja, smo preverjali z vsemi ravnatelji slovenskih večstopenjskih in višjih srednjih šol na Tržaškem.

Največ ukrajinskih učencev se še vedno uči na Večstopenjski šoli Sv. Jakob, kjer jih gostijo sedem, na ostalih osnovnih šolah pa jih je občutno manj. Med višjimi srednjimi šolami s slovenskim učnim jezikom je edina, ki še gosti ukrajinske dijake DTZ Žiga Zois.