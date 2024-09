Nekdanjo partnerko leto dni zalezoval in preganjal

Tržaški policisti so v sredo, 18. septembra, aretirali 58-letnega moškega, ki je leto dni zalezoval nekdanjo partnerko in jo preganjal. Žrtev zalezovanja ga je 6. septembra na kvesturi ovadila. Povedala je, da je z njim zaključila razmerje avgusta 2023. Od tedaj se je vsak dan zadrževal pod njenim domom in jo zalezoval. Pod stanovanjska vrata je položil koščke papirja, da bi preveril, ali je odšla od doma. Na avtomobilu pa je puščal ljubezenska pisma. Zlasti pa ji je ob zavrnitvi možnosti, da bi se povrnila skupaj, grozil. Moški je tudi obiskoval treninge njenega mladoletnega sina, v upanju, da bi jo prestregel. Enkrat pa je s silo tudi vdrl v njeno stanovanje.

Ženska je eno leto preživela v strahu pred zalezovanjem, grožnjami in fizičnimi napadi, pri čemer je morala celo spremeniti svoje življenjske navade. Stalno je spreminjala pot za povratek domov ali za odhod v službo.

Po ovadbi so policisti ob soglasju državnega tožilstva uvedli preiskavo. Kljub ovadbi, jo je moški 11. septembra še zalezoval po tržaških ulicah, ona pa je nemudoma poklicala na interventno telefonsko številko 112. Prispeli so policisti in ga aretirali. Sodnik je zanj odredil hišni pripor.

Le dva dni kasneje so policisti odšli na njegov dom, da bi mu izročili sodni akt, toda njega ni bilo. Začeli so ga iskati in ga kmalu našli ter ponovno aretirali, tokrat zaradi bega iz hišnega pripora. Prepeljali so ga v tržaški zapor, od koder pa so ga naslednjega dne spet odvedli v hišni pripor. Moški se je tako spet približal domu nekdanje partnerke, pri čemer je ona obvestila organe pregona, ki so ga prijeli. Sodnik za predhodne preiskave je za moškega nazadnje odredil pripor. V zapor so ga prepeljali 18. septembra.