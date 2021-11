Neskončno čakanje begunk iz Srebrenice

O Srebrenici se je veliko pisalo in se še piše, kljub temu pa po petindvajsetih letih njene vdove še vedno živijo kot begunke. Podobe in zgodbe življenja žensk, ki jih je Srebreniški pokol nasilno prekinil in so svojo zasilno dimenzijo brez konca dobila v kolektivnih centrih za begunce, so se udomačile tudi v tržaškem gledališču Miela. Tam so v sredo zvečer odprli razstavo Čakamo zaman Mete Krese, ki bo na ogled do 16. decembra.

Dogodek je pomenil uvod v projekt Ritorni / Vračanja: Čas vojne, čas miru, s katerim bo Slovenski klub občinstvu v Trstu, Gorici in Vidmu ponudil stik s sodobno kulturno produkcije Republike Slovenije. Čakamo zaman je veliko več kot razstava, saj je to avtorski projekt družbeno angažirane slovenske fotografinje, je na večeru uvodoma spomnila predsednica kluba Poljanka Dolhar. Fotografsko gradivo bogatijo verzi njene sestre Maruše Krese, sicer uveljavljene književnice in novinarke, pričevanja žensk in zgodovinsko-aktualni oris težkega poglavja. Ljudi z vsem tem vabi k razmišljanju o usodi drugih 80 milijonov beguncev in razseljenih.