Nesoglasja v Bratih Italije?

Če sta se se na pretekli seji tržaškega občinskega sveta funkciji občinskega svetnika že odpovedala dva odbornika, Carlo Grilli z Liste Dipiazza in Michele Lobianco iz stranke Naprej Italija, dva ligaška odbornika pa bosta to storila v kratkem, tega koraka ne nameravata storiti občinski odbornici iz desnih Bratov Italije.

Elisa Lodi in Nicole Matteoni, prva pristojna za infrastrukturna dela, druga pa za šolstvo, nameravata v občinskem svetu še naprej opravljati dve funkciji. Čeprav bi se po političnem bontonu spodobilo, da bi se izvoljeni mestni svetnik, ki je vstopil v občinski odbor, odpovedal funkciji izvoljenega predstavnika in položaj prepustil predstavniku stranke, ki je naslednji v vrsti po številu prejetih glasov. Če bi se Lodijeva in Matteonijava odločili za ta korak, potem bi v občinski svet prišla Giulia Demarchi in Massimo Tramontini. A prav v zvezi s tema dvema imenoma je povezan politični trik.

Tako Demarchijeva kot Tramontini sta po političnem prepričanju bliže liniji Fabia Scoccimarra kot liniji Claudia Giacomellija, ki jo zastopata Lodijeva in Matteonijeva. Ni namreč skrivnost, da v desnih Bratih Italije že nekaj časa vladajo nesoglasja.