Nesporazumi v koaliciji še niso zglajeni

Koalicijski nesporazumi, ki so na ponedeljkovi seji tržaškega občinskega sveta nastali zaradi imenovanj članov za kuratorij muzeja Revoltella in ki so posredno vplivali tudi na prekinitev seje, danes še niso zglajeni. Izvoljeni predstavniki desnosredinskih strank se niso slišali, kaj šele srečali, da bi sklenili premirje. V spore se ni želel vmešati župan Roberto Dipiazza, ki je nečimrnost in drobne zamere številčno najmočnejših desnih Bratov Italije minimaliziral. »Kaj hočete, da rečem. En drugemu si nagajajo. Dokler to počnejo v razpravi, ki zadeva imenovanje članov kolektivnega organa nekega muzeja, se ne bom vmešaval. Če bi se prepirali o zadevah, ki se tičejo širše skupnosti, bi seveda interveniral,« je rekel župan.

Na vprašanje, zakaj se ni udeležil zadnje seje občinskega sveta, je odgovoril, da na njej ni sodeloval, ker bi na tokratni seji morali le formalizirati nekatere birokratske postopke. »Da bo trenja v koaliciji sprožilo glasovanje glede članov kolektivnega organa muzeja Revoltella, si nikoli ne bi mislil. Tudi zato, ker gre za organ, ki ima zelo omejen, če ne celo ničen vpliv,« je pristavil župan in v isti sapi pristavil, da je njegova odsotnost na seji opravičljiva, ker ima milijon drugih zadev za urejati. Pripombe, da ponedeljkov spor ni prvi v desnosredinski koaliciji, saj je pred tedni strasti razvnelo skupno stališče slovenskih mestnih svetnikov glede odprtja slovenskega oddelka jasli pri Sv. Ivanu, pa ni želel komentirati, ker naj bi svetniki Bratov Italije glasovali na podlagi številk, ki so jim jih posredovali pristojni občinski uradi. Župan v trenutni situaciji ne vidi nobene potrebe po razpustitvi koalicije, saj je ta složna glede vseh pomembnejših občinskih sklepov.