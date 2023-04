Nespoštovanje prometnih znakov glavni vzrok nesreč (video)

Preprečevanje prometnih nesreč se začne v šolskih klopeh. V tem duhu je včeraj v Starem pristanišču potekal dan prometne vzgoje, ki so ga pod okriljem vladnega projekta organizirali lokalna policija, Italijanski avtomobilski klub ACI in tržaško-goriško zdravstveno podjetje ASUGI. Sodelovalo je preko 300 dijakov tržaških višjih srednjih šol, med katerimi so bili tudi tisti slovenskega tehniškega zavoda Žige Zoisa.

Po podatkih kluba ACI so več kot 32 odstotkov prometnih nesreč na Tržaškem po zadnjih razpoložljivih podatkih za leto 2021 povzročili vozniki, ki niso spoštovali prometnih znakov. V skoraj 21 odstotkih primerov je bila kriva prekomerna hitrost, tretji največji vzrok pa gre pripisati nezbranosti med vožnjo (skoraj 16 odstotkov).

Na Tržaškem so drugače predlani obravnavali 916 prometnih nesreč, v katerih so umrli 4 in se je poškodovalo 1101 ljudi. Med temi je bilo 116 voznikov začetnikov oziroma mladih od 18 do 25 let.

Velika večina (827) se jih je zgodila v največji tržaški občini, sledijo pa občine Devin-Nabrežina (38), Milje (19), Dolina (18), Zgonik (13) in Repentabor, kjer je prišlo do le ene prometne nesreče. Morda je zanimivo navesti, da je do večine teh (683) prišlo s sončnim vremenom.

S pomočjo mreže avtošol Ready2 GO kluba ACI so zato skušali mladim razložiti, kako lahko sami čim bolj zmanjšajo možnost morebitnih prometnih nesreč.

