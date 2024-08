Nesreča in zastoji v Barkovljah

V Barkovljah, ki so v teh vročih dneh posebno priljubljene med Tržačani in turisti, je danes popoldne prišlo do spektakularne nesreče. Na rivieri, pri križišču za Miramar, je bilo vanjo vpletenih več vozil, promet je močno upočasnjen. Na kraju so lokalni policisti in gasilci.

Avtomobil z italijansko registrsko tablico, v katerem so bili poleg voznika štirje potniki, je iz še neznanih vzrokov trčil v peterico parkiranih vozil, tri avtomobile in dva mopeda. Gmotna škoda je zajetna, poškodovanih pa naj ne bi bilo. Nesreča se je pripetila malo pred 16.30, odtlej se kolone le še daljšajo.