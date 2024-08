Gasilci in reševalci službe 118 so okrog 16.30 posredovali na avtocestnem priključku med Trebčami in Padričami v smeri Trsta, kjer sta trčila dva avtomobila. Nastala je večja gmotna škoda, udeleženih je bilo več oseb, ki pa na srečo niso bile poškodovane in so same uspele izstopiti iz avtomobilov. Gasilci so zavarovali območje in so odstranili posledice nesreče, policisti pa preiskujejo njene vzroke.