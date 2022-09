Okrog 15. ure je na Obalni cesti malo pred kriškim portičem prišlo do prometne nesreče, v kateri je audi trčil v giulio. Pri nesreči se je rahlo poškodovala voznica audija, ki so jo zato odpeljali na preglede v katinarsko bolnišnico. Gre za žensko iz Trevisa.

Na kraju so bili karabinjerji iz Barkovelj, ki so zbirali podatke o nesreči in urejali promet.