Danes zjutraj je okrog 8. ure prišlo do prometne nesreče na Novi cesti za Opčine pri cesti za Ferluge. V nesreči sta bila udeležena dva avtomobila, v njej pa se ni nihče poškodoval. Na kraju nesreče so bili lokalni policisti, ki so morali med drugim več časa urejati zgoščen promet, posledice nesreče pa so zdaj odpravili.