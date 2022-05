Netflixov film Lift bodo snemali tudi v Miramarskem gradu

Miramarski grad in park bosta prizorišče filmskega snemanja. Tokrat se je za belo graščino nad morjem in njen bujni park odločila platforma Netflix, ki bo v četrtek tu začela snemati nekatere prizore filma Lift. Snemanje se bo nadaljevalo vse do torka, 24. maja. V tem času bo park zaprt, in sicer v četrtek od 14. ure vse do vključno 24. maja. Izjema bo nedelja, 22. maj, ko bosta grad in park odprta za javnost, obiskovalci pa ne bodo mogli uporabljati parkirišč.

Pod film Lift se podpisuje ameriški režiser in producent Felix Gary Gray, med nastopajočimi so ameriški komik in igralec Kevin Hart, britanska igralka Gugu Mbatha-Raw in njena španska kolegica Úrsula Corberó, ki v priljubljeni seriji La casa de papel (Papirna hiša) poosebljala Tokio. Snemati so začeli februarja na Severnem Irskem, na začetku maja pa je filmska karavana obiskala Benetke – tu so med drugim posneli množično sceno v pustnih oblačilih na Trgu sv. Marka.

Filmska snemanja v Miramaru sodijo v skupno strategijo za promocijo te turistične lokacije, ki jo izvajajo s pomočjo agencije PromoTurismoFVG in deželne filmske ustanove Film Commission. Dejstvo, da je platforma za predvajanje pretočnih vsebin Netflix izbrala Miramar, pa gradu in parku ne prinaša samo brezplačne reklame. Kot je včeraj sporočila direktorica miramarskega muzeja Andreina Contessa, bodo dobiček od snemanja imeli tudi uporabniki.

»Končno bomo lahko uresničili dolgo načrtovani projekt in uredili prostor, v katerem bodo otroci in najstniki odkrivali zanimivosti o parku in njegovem ustanovitelju,« je pojasnila direktorica. Z Netflixovim denarjem bodo namreč nekdanjim rastlinjakom, ki se nahajajo v bližini manjšega gradiča, vdahnili novo življenje in jih spremenili v didaktične učilnice, v katerih bodo lahko izvajali tudi različne dejavnosti.