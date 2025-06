Neuresničeni Park miru naj odmeva v Rimu

Avtorica prispevka je Tina Sbarbaro

Da se obljube politikov večkrat ne uresničijo, ni novost. Včasih pa lahko obisk parlamentarca ali medijska pozornost stvari premakne z mrtve točke. To velja tudi za težko pričakovani Park miru, ki na Opčinah, kljub dolgoletnim obljubam, še vedno ni zaživel. Ob predstavništvu tako italijanske kot slovenske civilne družbe in somišljenikov Demokratske stranke, zveze VZPI-ANPI (zastopal jo je predsednik Fabio Vallon) ter predsednice Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenije Dobrila je v nedeljo neuresničeni park obiskal poslanec Demokratske stranke Giovanni (Gianni) Cuperlo.

O kraju, kjer so bili leta 1941 ubiti Viktor Bobek, Ivan Ivančič, Simon Kos, Pinko Tomažič in Ivan Vadnal, je poslanec in vidni predstavnik stranke (bil je tudi njen predsednik in dvakratni kandidat za državnega sekretarja) dejal, da je želel s tem simboličnim dejanjem počastiti spomin na tiste dogodke. Napovedal pa je tudi konkretno dejanje. »S senatorko Tatjano Rojc bova predstavila nujno poslansko vprašanje o ureditvi parka. Stroški za vzpostavitev in vzdrževanje manjšega muzeja in parka bi predstavljali za državo skromno vsoto, imeli bi pa velik simbolni pomen, podobno kot spotikavci.«

Gianni Cuperlo, ki je po rodu Tržačan in je predstavnik leve struje stranke, je bil sicer v nedeljo gost javnega srečanja v Bazovici o politični sliki in ponovni rasti nacionalizmov v Evropi in po svetu.