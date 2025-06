Nevarni Cerejski potok bodo sanirali

Sanacija Cerejskega potoka naj bi se začela čez mesec dni. Miljski župan Paolo Polidori je včeraj predstavil predvidena dela za zagotovitev prometne in okoljske varnosti v centru Milj in večkrat poudaril, da so ta povsem nujna. Lani so se oboki, ki prekrivajo Cerejski potok (ital. Fugnan), vsuli v Ulici Tonello, za sanacijo tega usada je bilo potrebnih 40 dni, je spomnil. Priložnost so takrat izkoristili za temeljito inšpekcijo, med katero so odkrili klavrno stanje zakritega potoka.

Utrditev obokov proti usadom

Občinski strokovnjaki so naposled razvili projekt obsežne sanacije spodnjega toka Cerejskega potoka pod Trgom padlih za svobodo ter ulicami Roma, Mazzini in Tonello. Ta predvideva utrditev obokov, kar bo preprečilo usade, poleg temeljitega čiščenja enega izmed najbolj onesnaženih vodotokov na Tržaškem.

Za izvedbo teh nujnih del so prejeli 2.700.000 evrov od deželne civilne zaščite, Občina Milje je dodala še malo več kot sto tisoč evrov. Poleg tega bo občina z rebalansom namenila slabega pol milijona evrov za okoljsko sanacijo potoka. V teh dneh so preko nujnega postopka na pogajanja povabili deseterico gradbenih podjetij iz FJK.