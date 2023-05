Nezakonita vselitev in več primerov kraje elektrike

Lokalni policisti so v sklopu kontrol v ljudskih stanovanjih družbe Ater, ki so jih v minulem tednu izvajali v sodelovanju z omenjeno družbo in z družbo AcegasApsAmga, ovadili dve osebi, pri čemer so odkrili primer nezakonite vselitve v stanovanje in štiri primere kraje elektrike, enega v oteževalnih okoliščinah. Našli so tudi vojaško opremo in orožje.

V stavbi družbe Ater v Ulici Lorenzetti so lokalni policisti izsledili in ovadili dve osebi, ki sta se nezakonito vselili v eno od stanovanj in se nezakonito priključili na električno omrežje.

Najbolj problematično stanje pa so ugotovili v stavbah Ater v Ulici Grego v Naselju Sv. Sergija, kjer so isledili kar tri primere kraje elektrike. Storilcev za zdaj še niso našli, preiskava pa se nadaljuje. V nekaterih drugih stanovanjih so med drugim našli vojaško opremo in drugo orožje. Z omenjeno akcijo se želijo lokalni policisti zoperstaviti nezakonitim pojavom v ljudskih stanovanjih in vzpostaviti legalnost. Kontrole se bodo še nadaljevale. Lokalnim policistom sta se zahvalila odbornik za varnost Maurizio di Blasio in predsednik družbe Ater Riccardo Novacco, ki sta med drugim izrazila zadovoljstvo, da se v ljudskih stanovanjih vzpostavlja varnost.