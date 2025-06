Nezakonito pridobila devet milijonov evrov davčnih kreditov in jih prodala

Tržaški finančni policisti so prišli na sled podjetnikoma iz Pistoie in Masse Carrare, ki sta prejela lažne kredite za t.i. eko bonus v višini okrog devetih milijonov evrov in sta jih nato prodajala bančnim zavodom in zasebnikom. Preventivno jima bodo zasegli premoženje v višini nezakonito pridobljenih sredstev. Trenutno potekajo preiskave na njunih domovih in operativnih sedežih, nato ju bodo zaslišali in jima odvzeli prostost. Državni tožilec je zanju zahteval hišni pripor.

Gre za zaključek zapletene preiskave, ki se je začela leta 2022 zoper družbo s sedežem na Tržaškem. Preiskovalce je privedla vse do Pistoie, kjer so izsledili pravno osebo, ki je bila vpletena v nezakoniti posel. Z lažno dokumentacijo je od Agencije za prihodke prejemala znatne davčne kredite za t.i. eko bonus.

Preiskave so med drugim pokazale, da so osumljeni lažno prikazali, da izpolnjujejo pogoje za pridobitev davčnih olajšav, poleg tega so izdajali lažne oz. previsoke račune za gradbena dela, ki jih niso sploh opravili ali so jih opravili po znatno nižjih cenah.

Davčne kredite so prodajali bančnim zavodom in drugim podjetjem. Z nezakonito pridobljenimi zneski so nato, da bi se izgubile sledi, med drugim kupovali zlate palice, življenjske zavarovalne police in luksuzne ure. V Versilii, znanem letovičarskem območju Toskane, pa so med drugim kupili celo kopališče in restavracijo.