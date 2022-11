Neznanci skušali vlomiti v prostore SKD Fran Venturini

Člani SKD Fran Venturini so se danes veselili koncerta ob 140-letnici rojstva in 70-letnici smrti boljunskega skladatelja, po katerem nosi društvo ime. Že zjutraj so hiteli s pripravami na dogodek, ko jih je presenetila neprijetna novica: nekdo je ponoči poskusil vlomiti v društvene prostore na Cesti za Glinščico pri Domju.

»V petek zvečer so se vaje mladinskega zbora zaključile okoli 22.30, zjutraj pa je gospa, ki živi v bližini, opazila, da so steklena vrata skladišča razbita,« je povedal predsednik društva Aleksander Coretti, ki je tudi priznal, da v prostorih hranijo le stole, mize in druge rekvizite. Po njegovem mnenju je bil zato cilj vlomilcev bližnji bančni zavod, saj ima društvo prostore v zadnjem delu stavbe, v kateri domuje banka Antonveneta, ki ima seveda protivlomna vrata in okna.

Ni jasno, ali so nepridipravi nameravali najti skrivni prehod v bančni trezor, so pa dolinski karabinjerji njihovo delo ocenili kot diletantsko. Neznancem v temni in osamljeni ulici ni uspel niti vlom (v skladišče niso vstopili), kaj šele da bi jim uspelo vstopiti v dobro zavarovane bančne prostore. Okoli stavbe je postavljenih več varnostnih kamer, zato bodo karabinjerji skušali identificirati vlomilce na podlagi posnetkov, ni pa izključeno, da so se lopovi znesli na vrata ob ugotovitvi, da jim je slabo načrtovani podvig spodletel.

Že dopoldne je bilo jasno, da je nastala le materialna škoda in člani društva so se lahko posvetili večernemu koncertu. Grenak priokus pa je ostal, saj kot nam je zaupal Coretti, »vsak nepredviden strošek je za društva veliko breme, sploh v času, ko se soočamo z visokimi računi za elektriko«.