Neznanci ukradli tri tone in pol breskev

Koprski policisti obravnavajo milorečeno nevsakdanji primer kraje. V sadovnjaku v naselju Lucan pri Portorožu so neznanci iz enega od tamkajšnjih sadovnjakov odtujili kar tri tone in pol breskev. Lastnika so oškodovali za 4500 evrov. Koprski policisti sicer skoparijo z informacijami o kraji, v tiskovnem sporočilu so zapisali le, da primer preiskujejo.

S koprske policijske postaje so za Primorski denvnik povedali, da ne vedo, če je bilo sadje na drevesu in so ga tatovi potrgali, ali če so neznanci ukradli že pobrano sadje. V preteklosti so koprski policisti že obravnavali podobne kraje sadja, nekajkrat je šlo na primer za spore med lastniki parcel, ki so eden drugemu kradli pridelek. Kdo je tokrat odtujil sladki tovor, pa ni znano, policisti bodo z oškodovancem opravili pogovor in primer preiskali.