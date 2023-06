Neznanci že tretjič sežgali opremo picerije

Picerija La Tana pri Sv. Jakobu je bila preteklo noč tarča hudega vandalskega dejanja. Na trgu, kjer ima letni vrt, so neznanci sežgali večji senčnik. Ogenj se je razširil še na stole in mize in povzročil nekaj tisoč evrov gmotne škode.

»Okrog 1.30 so me prebudili karabinjerji. Pritekel sem na kraj in ostal dobesedno šokiran,« je povedal upravitelj picerije Luca Palemo. Dodal je, da je njegov letni vrt bil tarča podobnih sežiganj že konec maja in pretekle dni, ko so neznanci sežgali nekaj stolov in plastični pult. Dejanja je vsakič prijavil. Karabinjerji preiskujejo primere s pomočjo nadzornih kamer, ki so postavljene v okolici.