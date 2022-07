Ni miru: ogenj pod Kontovelom

Požari ne dajejo miru, okrog 18. ure je bilo danes opaziti dim, ki se je dvigal v nebo s paštnov pod Kontovelom. Po besedah domačinov gori v bregu med Ključem in Mokolani oziroma Dolanjo vasjo. Na kraju so bili tako gasilci kot prostovoljci civilne zaščite. V večernih urah ni bilo več videti dima.

Ko je že kazalo, da je požar pogašen in so namakali požarišče, je zapihal veter in oživil plamene, ki so ogrozili navzoče, ti so se morali naglo umakniti. Gašenje se tako nadaljuje. Priletel je helikopter, ki zajema vodo pred barkovljansko riviero in z njo gasi požar.

Prejšnji teden, v četrtek zvečer, je pri Kontovelu že gorelo, in sicer med vasjo in Napoleonsko cesto oz. Vejno. Požar so takrat prav tako gasili s pomočjo helikopterja.