Nič novega, želijo biti novi

Okrog 30 ljudi se je zjutraj v Trstu udeležilo predstavitve stranke Italia Viva, ki jo je prejšnji mesec ustanovil nekdanji premier Matteo Renzi z več odpadniki Demokratske stranke. Antonella Grim, Emanuele Cristelli, Dejan Tič in Walter Godina so Renzija omenili le enkrat – kar je sprožilo bučno ploskanje navzočih. Večji del svojih nastopov so namenili napovedi, da bodo »nekaj novega«. Pridevnik so ponovili večkrat. Bolj konkretni so bili le pri nasprotovanju prezgodnji upokojitvi – z izjemo za tiste, ki opravljajo izčrpavajoče poklice – in kritiki sedanjemu načinu iskanja perspektive za staro pristanišče v Trstu. Stranka bi rada poslušala predloge Tržačanov, so rekli.

Za zdaj v stranki ni vidnih predstavnikov slovenske manjšine. Walter Godina, ki obvlada slovensko, razmišlja, ali bi v stranki ustanovil odbor, ki bi se ukvarjal z vprašanji manjšine, noče pa da bi v njem sedeli samo Slovenci, češ da je najboljši način iskanja rešitev odprt dialog med vsemi.

