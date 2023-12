Nina in Olga govorita tudi v slovenščini in furlanščini

Najbrž ga ni vsaj v zadnjem desetletju otroka, ki ne bi enkrat v roke vzel eno od knjig tržaške pisateljice in ilustratorke Nicolette Costa in se prepustil prikupnim in prijetnim dogodivščinam zajca Giulia, oblačice Olge, učiteljice Margherite ali čarovnice Teodore. Pozitivne zgodbe s pisanimi in čistimi ilustracijami, na katerih črna črta, ki je značilna za njeno risanje, ločuje barve in definira oblike, so si pot utrle tudi na ekran.

Oblačica Olga je postala protagonistka animirane serije Nina in Olga, v kateri se ji pridruži prijateljica – rdečelasa in radovedna 6-letna deklica Nina, ki živi v svetu »spodaj«, a se rade volje potepa v tistem Olginem »zgoraj«, kjer domujejo sonce, luna in zvezde. Risanka je namenjena otrokom od 3. do 6. leta.