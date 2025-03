»Nismo imeli dokazov, da bi gospa Resinovich umrla nasilne smrti«

Če preobrat v primeru smrti Liliane Resinovich, ki naj bi po novem izvedenskem mnenju umrla nasilne smrti, ni presenetil svojcev, ki so vseskozi trdili, da njihova Lilly ni storila samomora, je ta presenetil donedavnega glavnega državnega tožilca Antonia De Nicola.

Med preiskavo o smrti 63-letne Tržačanke, ki so jo 5. januarja 2022 našli mrtvo v Svetoivanskem parku, se je namreč državno tožilstvo (preiskavo je vodila Maddalena Chergia) opiralo na prvo in do takrat edino medicinsko-pravno poročilo, ki sta ga opravila sodni izvedenec patolog Fulvio Costantinides in Fabio Cavalli. Poročilo je izključilo možnost nasilne smrti. Ker na truplu niso našli znakov nasilja ali poškodb, niti prstnih odtisov drugih oseb, so preiskovalci zaključili, da je Resinovich storila samomor. Ekipa strokovnjakov pod vodstvom forenzične antropologinje Cristine Cattaneo pa je zdaj to tezo zavrnila. Nova ekspertiza je potrdila vpletenost tretjih oseb. Ponovna obdukcija je namreč pokazala na truplu poškodbe, ki so bile ugotovljene že med prvo ekspertizo in še nekatere druge, ki bi jih lahko povzročili udarci. Prav tako naj bi nova obdukcija razkrila rahel zlom drugega vratnega vretenca, do katerega naj bi prišlo pred smrtjo. Tako za Costantinidesa kot za Cattaeno je Lilliana Resinovich umrla zaradi zadušitve z vrečkami.

Postopali na podlagi dokazov

De Nicolo, ki je do upokojitve junija lani vodil tržaško tožilstvo, je za Primorski dnevnik priznal, da so ga presenetile ugotovitve forenzične antropologinje Cattaneo.

Februarja 2023 je namreč tožilstvo zaprosilo za ustavitev postopka, in sicer na podlagi dokaznega gradiva kriminalistov in izvedenskega mnenja strokovnjakov forenzične stroke, ki so kot razlog smrti navajali samomor. Na vprašanje, če bi lahko tožilci že v prvi fazi preiskave izrazili kak dvom v dokazno gradivo oziroma fascikel, ki so ga imeli na mizi, je De Nicolo odgovoril, da nikakor ne, saj tožilstvo postopa izključno na podlagi dokazov. Poškodbe, ki jih je omenil tudi Costantinides, niso vzbujale dvomov? Ne, ker je sodni zdravnik zapisal, da so po vsej verjetnosti stare, je dejal De Nicolo.

Novi elementi so na dan prišli šele takrat, ko je tožilstvo na sodnika za predhodne preiskave naslovilo prošnjo za arhiviranje. Vpletene stranke so naročile zasebna izvedenska mnenja in jih poslale na sodnika za predhodne preiskave. »Če bi vedeli, da obstajajo drugačna izvedenska mnenja, ne bi vložili zahtevka za ustavitev postopka. Če bi imeli v rokah poročilo, ki izpodbija prvo ekspertizo, in bi vseeno zahtevali ustavitev, bi naredili izredno slab vtis. Kar pa se ni zgodilo. Za arhiviranje smo zaprosili, ker v rokah nismo imeli nič konkretnega, kar bi nakazovalo, da je gospa Resinovich umrla nasilne smrti,« je dejal De Nicolo, ki pa je priznal, da je kakšna napaka na začetku postopka vendarle bila storjena.