»Nismo več tisti, ki se nimajo ne za leve ne za desne«

Paolo Menis je dolga leta bil eden od voditeljev tržaškega Gibanja 5 zvezd. Za županski stolček se je potegoval dvakrat, leta 2011 in 2016. Drugič je dosegel 19,16 odstotka in omogočil izvolitev šestih občinskih svetnikov. Leta 2021 je po desetih letih zapustil občinski svet, pred nedavnim pa se je vrnil na politični parket in prevzel vodenje pokrajinskega Gibanja 5 zvezd.

Zakaj ste se vrnili v politiko?

Po dveh mandatih v občinskem svetu sem občutil tudi fizično potrebo, da si malo oddahnem. Poleg tega se nisem več strinjal z državno linijo Gibanja 5 zvezd. Leta 2021 je bil na vladi Mario Draghi in jaz sem se od gibanja oddaljil, ker se nisem strinjal s podporo njegovi vladi. Zdela se mi je neskladna z vrednotami Gibanja 5 zvezd.

Po letu 2021 se je zgodilo marsikaj. Luigi Di Maio in mnogo njegovih somišljenikov je, na srečo, zapustilo gibanje. Politično vodenje je prevzel Giuseppe Conte. Njega zelo spoštujem in cenim, kako je upravljal Italijo med pandemijo ter delo njegovih vlad. Ko je on prevzel gibanje, se mi je zdelo, da se lahko vanj vrnem. Uradno sem spet vstopil avgusta lani, novembra pa so me imenovali za pokrajinskega koordinatorja za Tržaško.

In pred kratkim ste imeli pokrajinsko skupščino pri Domju.

Da, poimenovali smo jo pokrajinska skupščina, dejansko pa je bilo to naše prvo srečanje zunaj Trsta. V mestu imamo dobro strukturirano prisotnost, sedaj pa delamo tudi na okoliških občinah, ker se v mnogih bližajo volitve. Zato tudi ni naključno, da je bila skupščina v dolinski občini, ki je kar pomembna, s svojimi 5000 prebivalci. Sedaj hočemo postaviti na noge skupine aktivistov, da omogočimo strukturirano prisotnost na določenem območju in najdemo tudi ljudi, ki bi kandidirali na volitvah.

Kako vstopate torej v volilno leto 2024?

V Dolini imamo skupino z nekaj aktivisti, s katerimi se bom pogovoril in odločil kako in kaj. Nekaj se premika tudi v devinsko-nabrežinski občini, kjer imamo odbornika Lorenza Celica. No, sedaj je neodvisen, v pretekli mandatni dobi je bil naš občinski svetnik.

Je dialog z drugimi akterji dokaz odraslosti Gibanja 5 zvezd?

Ne vem, če jo lahko imenujemo odraslost. Je dokaz, da se je marsikaj spremenilo. V primerjavi s prvimi leti smo se zdaj jasno opredelili za levo sredino. Samostojno nastopanje, razen v določenih izjemah, nima dosti smisla. Združiti moramo moči, ker obstaja več problemov v politiki. Ljudje nočejo vstopiti vanjo. Obstaja mnogo odborov, kjer hočejo ljudje povedati svoje mnenje, manjka pa naslednji korak. Da bi ljudje tudi kandidirali, da bi se poglobili v zadeve. To se ne dogaja oziroma se dogaja zelo poredko. Tudi zato moramo na levi sredini združiti moči. Seveda pa obstajajo zelo pomembne in jasne razlike med nami.

Bi lahko govorili torej o razvoju, raje kot o zrelosti?

Nismo več tisti, ki se nimajo ne za desne ne za leve. Smo levosredinsko gibanje.