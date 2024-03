Niz predavanj za spoznavanje (pra)zgodovine naših krajev

Občina Trst soorganizira v teku tega leta z društvom za raziskovanje prazgodovine Società per la Preistoria e la Protostoria della Regione Friuli - Venezia Giulia (SPP-FVG) niz predavanj Preistoria 2024 o preteklosti naših krajev.

Niz so v Mestnem muzeju orientalske umetnosti predstavili občinski odbornik za kulturo Giorgio Rossi, profesor geologije na Univerzi v Vidmu Paolo Paronuzzi, vodja urada za znanstvene muzeje Občine Trst Patrizia Fasolato ter upokojeni profesor Fabio Crosilla.

Paronuzzi je poudaril, da je prazgodovina našega širšega območja nasploh premalo raziskana in poznana. V Trstu pa je problem še bolj občuten. »Dvajset ali celo trideset let se nihče ni ukvarjal z gradišči,» je dejal. Prazgodovina in pešpoti z arheološkim priokusom lahko pripomorejo tudi k razvoju »pametnega turizma,» je dejal. »Vse je mogoče, ničesar pa se ne more improvizirati,» je zaključil.

Odbornik Rossi se je na predlog odzval z zanimanjem in na glas razmišljal o možnosti, da bi Občina Trst sestavila tematske poti z informativnimi »totemi« po arheoloških najdiščih mesta in okolice.

Trije predavatelji niza Preistoria 2024 bodo Slovenci, začenši z Manco Vinazza, ki bo danes ob 17. uri v Mestnem muzeju naravne zgodovine predstavila kraška gradišča. Vstop je prost.