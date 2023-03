Njeno znanje izhaja iz ljubezni do otrok

Od prihoda novorojenčka v družino, ki je za starše brez časa ne prostora, do aktualnih posledic pandemije na doraščanje, Jelka Daneu Cvelbar ljubeznivo in z vidno predanostjo opisuje vzgojne dobe otroka v svojem prvencu Vzgojna paberkovanja. Knjiga je pravkar izšla v založbi Zadruge Primorski dnevnik. Na predstavitvi v Tržaškem knjižnem središču je v četrtek avtorico predstavila psihologinja in avtoričina snaha Maja Sedmak Cvelbar, ki je knjigi prispevala spremno besedo. Ob njiju pa je sedla tudi ilustratorka Magda Starec Tavčar.

Avtorica je med bralci Primorskega dnevnika dobro znana, saj že štiri desetletja prispeva priljubljeno rubriko o vzgoji otrok in mladih, ki jo je nekoč objavljala tedensko, zdaj pa na 14 dni. Knjiga je zbirka vsebin, ki so ob rubriki nastale med letoma 2019 in 2022. Dotika se najrazličnejših tem in primerov, od rojstva in dojenja do neješčega otroka v prvih letih življenja in trme, odraščanja v sodobnem svetu, pubertete in mladostniških let. Avtorica se je za svoje raziskave naslanjala predvsem na nemško strokovno literaturo, še najbolj pa so ji bile pri pisanju v navdih osebne izkušnje, najprej s sinom in hčerko, nato pa z vnukinjami in vnukom.

»Odgovornost in skrb ter ljubezen do pisanja in vzgoje jo že 40 let vodijo k ustvarjanju rubrike, ki jo bralci radi in zvesto spremljajo,« je na predstavitvi povedala Maja Sedmak Cvelbar, »saj gre za vsebine, s katerimi se starši, dedki in vzgojitelji dnevno srečujejo. Vsak otrok je svet zase, a vsi starši vedo, kako je pomembno prisluhniti čim več nasvetom.« Iz dela je opaziti veliko ljubezen, ki jo avtorica ima do otrok.

Več v današnjem (ponedeljkovem) Primorskem dnevniku.