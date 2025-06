Noah Charney in občudovanje Slovenije

Danes ob 18. uri bo v Krožku Krut v Ulici svetega Frančiška nastopil Noah Charney, ameriški pisatelj, umetnostni zgodovinar ter dolgoletni občudovalec Slovenije, ki je deželi na sončni strani Alp posvetil knjigo Slovenoljub. Gre za iskrivo nadaljevanje izjemno priljubljene Slovenologije, v kateri se je avtor prvič poglobljeno posvetil Sloveniji – državi, ki jo je posvojil za svojo. V Slovenoljubu v svojem duhovitem slogu predstavlja kulturne tradicije »najboljše dežele na svetu«. Številne slovenske šege in navade je pisatelj osebno izkusil in se v svojo novo domovino še bolj zatreskal.

S Charneyem, ki je po rodu iz New Havena v zvezni državi Connecticut, danes pa z družino živi v Kamniku, se bo o njegovi zaljubljenosti v Slovenijo pogovarjal Gabriel Milic. Dogodek prirejajo Slovenski klub, Narodna in študijska knjižnica, Tržaško knjižno središče in Krut, sodi pa v predfestivalsko dogajanje letošnjega Slofesta.