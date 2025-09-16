Nočejo orožja v tržaški luki

»Tržaško pristanišče naj ne postane vojaško oporišče zveze Nato. Ostati mora nevtralna in demilitarizirana luka, odprta za vse države sveta.«

S temi besedami bi lahko strnili sporočilo približno 150 protestnikov, ki so popoldne, na obletnico podpisa Pariške mirovne pogodbe stopili na ulice tržaškega mestnega središča. V glavnem je šlo za podpornike Svobodnega tržaškega ozemlja, nevtralne in razorožene enote med vzhodom in zahodom, ki je nastala ob podpisu mirovne pogodbe leta 1947. Shod pa je imel letos tudi izrazito propalestinski obraz, vihralo je cel kup palestinskih zastav, slišati je bilo slogane proti Izraelu, sionizmu in genocidu v Gazi.

Za uvodni nagovor je poskrbel Adam Bark, predsednik Zveze tržaške pomladi, glavne organizatorke shoda. Njegovi očitki so leteli predvsem na zvezo Nato, ki se »polašča tržaške luke«. S tem v zvezi se je Bark navezal na gospodarski koridor IMEC (Indija-Bližnji vzhod-Evropa), ki naj bi vzpostavil povezavo med Trstom in pristaniščem Hajfa v Izraelu. Omenil je tudi Pobudo treh morij, ki bi Trst povezala s Črnim morjem in Baltskim morjem. »Obe povezavi bi služile Izraelu in Nato paktu za njune vojaške interese. Trst pa bi bil vpleten v vojne zločine,« je povedal.