Nočnega življenja je v Sesljanu konec

Če mu je covid s tisočerimi neznankami že močno dvignil krvni pritisk, je usodni udarec srcu prizadela širša skupnost. »Dovolj mi je vsega tega.« Sergio Fari, predsednik družbe Servizio ricreativo di Sistiana, ki je doslej upravljala velik del nočnega življenja na sesljanski obali, se je odločil, da prekine vse svoje dejavnosti – »zaprem barako in se umaknem«. Lokali Cantera in Castigo ter tamkajšnje restavracije ne bodo posledično več odprli svojih vrat. Kako bo s kopališčem, bo povedal čas oz. bodo upravitelji razmislili, ko bodo nekoliko bolj jasni ukrepi, ki jih vlada načrtuje za poletne mesece. Doslej so bili slednji povsem nesmiselni, ocenjuje sogovornik, saj so podjetnike – a ne samo njih – spravili na rob živčnega zloma.

»V zadnjih petih letih delovanja sem si prislužil sedem ovadb s strani sosedov, občanov in celo občinskih svetnikov, ki se očitno ne znajo postaviti v kožo nekoga drugega. Tega res ne prenašam več – 25 let kar sem v podjetniških vodah in si prizadevam sodelovanje in sobivanje na območju, za kakovostno ponudbo in razvoj ter nudim zaposlitev 150 osebam, me danes obravnavajo kot nadležno žuželko,« se je izkašljal v telefonskem pogovoru. Pred mesecem dni je za dodatno zaušnico poskrbela gozdarska policija, »ki je – glej ga zlomka – ravno v koronaletu po 12 letih, kar sem tu, pod Devinskimi stenami začela uvajati občinsko območje celostne zaščite.